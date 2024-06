¿Podrán las ONGD's ilicitanas pedir al Ayuntamiento la firma de convenios directos sin concurrencia para financiar sus proyectos de cooperación?

El anuncio de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Elche y la Fundación El fuego de María, entidad sin animo de lucro que tiene su sede en Madrid y que no pertenece al Consejo Local de Cooperación, ha despertado las críticas no solo de los partidos de la oposición sino también de algunas ONGDs implantadas en Elche que no entienden esta decisión.

Este es el primer tema que debatimos en nuestra Tertulia de los jueves, donde además, analizamos algunos datos sobre el cierre de camas en los hospitales públicos de la comarca de cara a los meses de julio, agosto y septiembre.