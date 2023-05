Llega por fin a Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, la segunda parte de este capitulo dedicado a canciones que se han convertido en hits inalterables al paso del tiempo incluso por encima de sus versiones originales. De hecho escuchando ambas, cuesta saber qué fue primero.

Una divertida sesión de música con José Luis Más en al que no falta la ironía y el buen ambiente en torno a canciones tan conocidas como 'Video killed the radio star' o 'Love me tender'.