El incendio en un vertedero del Polígono El Pastoret se extiende a la vegetación de la zona y obliga a intervenir a bomberos de Elda y Villena

Se desconocen las causas de este incendio, del que se dio la voz de alarma debido a la gran altura de las llamas, ocurrido en un vertedero ubicado en el Polígono El Pastoret en Monovar. Debido a los restos allí acumulados la columna de humo negro sembró la preocupación entre los vecinos del entorno y los empresarios que tienen sus negocios en esta área industrial. Afortunadamente no ha habido que lamentar desgracias personales aunque todavía no se ha cuantificado los daños materiales. En las labores de extinción han participado efectivos de los parques de bomberos de Elda y Villena así como refuerzos del Reten itinerante del Vinalopó. En la ultimas horas se han incorporado además dos palas excavadoras para remover escombros y liberar calor entre los restos. Los trabajos continúan a fin de que no se produzcan nuevos conatos.

Incendio en un vertedero en el Polígono El Pastoret / Consorcio Provincial de Bomberos