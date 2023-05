La FAPA Gabriel Miró pide una alternativa a la pérdida de horas lectivas provocadas por la meteorología

Sonia Terrero, secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Gabriel Miró, que engloba a AMPAS de toda la provincia de Alicante, considera que "la perdida de horas lectivas cuando se decreta el cierre de los centros educativos por problemas meteorológicos debe conllevar un plan alternativo". En esta entrevista explica cómo llevan años pidiendo a la Conselleria de Educación que agilice la activación de los sistemas informáticos para que no se pierdan clases y además que "se haga de forma centralizada y no quede a albedrio de los alcaldes en cada municipio, decretar el cierre o no de los colegios ante episodios meteorológicos adversos".

Desde la FAPA, recuerdan también que hay muchos colegios o institutos que no están acondicionados para el frio o calor excesivo o las lluvias fuertes. "El mantenimiento es fundamental así como la agilización de las obras de los nuevos colegios para que el tiempo que nuestros hijos e hijas pasan en barracones sea el menor posible. Que no se nos olvide - afirma Terrero - que los barracones nacen como una medida provisional aunque lamentablemente, en muchas localidades se han convertido en la solución definitiva hasta el punto de que hay generaciones enteras de alumnos que han estado en barracones todos los cursos hasta terminar la escolarización".