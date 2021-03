La FAPA Gabriel Miró se opone a que la consellería elimine el Servicio Psicopedagógico Escolar

Sonia Terrero, secretaria general de la FAPA Gabriel Miró considera que, una vez más no se ha contado con los padres ni con las AMPAS para modificar la forma de coordinar la atención a niños con necesidades educativas especiales, y critica, en esta entrevista, que se va a eliminar un servicio que lleva décadas funcionando sin haberlo evaluado. La FAPA Gabriel Miró señala ademas, que la alternativa de dejar todo el trabajo en manos de los centros no funcionará si no va a acompañada de una partida presupuestaria propia para cada colegio y un aumento de personal especialista.