Estas son las películas que se hicieron famosas gracias a su canción principal

La gran mayoría de nosotros conocemos el gran éxito de Simple Minds 'Don't You Forget About Me', sin embargo no todos seremos capaces de vincularla a la película 'El club de los cinco'. Algo parecido ocurre con la canción 'The power of love' de Huey Lewis and the News' que es todo un hit desde hace décadas aunque no todos la vinculamos a la película 'Regreso al futuro'.

Esta semana en la sección 'Periodismo de Investigación', José Luis Más analiza diez películas cuyas canciones centrales consiguieron un´éxito mucho mayor que la propia cinta para la que fueron creadas.