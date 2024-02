No hay historia de amor que no tenga su canción. Con esta premisa, esta semana, Jose Luis Más, nos trae una recoplación de grandes canciones románticas desde los años 50' a la actualidad. En inglés y en español, seguro que nos sentimos identificados con temas como 'If you leave me now' de Chicago o o 'A tu lado' de Los Secretos.

Si te gusta la música y eres de los que la vincula a sus propios recuerdos, no te pierdas esta sección en la que no faltan el buen humor y la ironía.