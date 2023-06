Elche celebra este fin de semana El Roció con el epicentro en la explanada del Pantano

La Explanada del Pantano de Elche será un año más el punto de encuentro para la celebración de as Fiestas de El Rocío que organiza la Comunidad Andaluza de Elche, integrada por unos doscientos socios que cada años reúnen en torno a estas fiestas a miles de ilicitanos e ilicitanas, tengan o no ascendencia andaluza. Las fiestas comenzarán con la Romería que partirá de a Iglesia del Corazón de Jesús este viernes día 9 a las cuatro de la tarde y terminarán con la bajada desde El Pantano, el domingo a partir de las cinco de la tarde. En medio dos noches intensas de celebraciones en las que no faltará ni la Salve, ni la misa de campaña o el simbólico 'Salto a la reja'.

De todo ello hablamos en esta entrevista con el presidente de la Comunidad Andaluza de Elche, Juan José Jaimez.