"Crevillent tiene que volver a atraer empresas para generar empleo"

Las elecciones municipales del próximo 28 de mayo se acercan poco a poco. En Crevillent, el Partido Popular intentará recuperar la alcaldía. Para ello, la formación ha apostado por Lourdes Aznar como cabeza visible del nuevo proyecto. La candidata, interventora en el Ayuntamiento de Almoradí desde 1999, reconoce que su nombramiento ha sido "una sorpresa". Aznar se define como un "perfil técnico, no político", aunque considera que es una "ventaja" conocer el funcionamiento de la administración pública.

La candidata del PP en Crevillent admite la complejidad que conlleva estar en el gobierno local. "No haremos una campaña agresiva, siempre he apostado por el diálogo", afirma. Por otro lado, en el caso de llegar a la alcaldía, Lourdes Aznar pone como prioridad la atracción de empresas al municipio y el fomento del empleo, aunque no olvida otras áreas, como cultura, juventud o deporte.

Por último, la crevillentina apuesta por "salir a ganar para intentar lograr mayoría absoluta". Aznar no quiere entrar a valorar qué pasará si necesitan del apoyo de otras formaciones para llegar a la alcaldía. Respecto a la lista, la candidata incide en que será "renovada".