El alcalde exige a Sanidad que explique las causas por las que Elche no pasa a la Fase 1 de la desescalada el próximo lunes

“Confieso mi máxima preocupación por la noticia, no puedo decir otra cosa”, ha señalado el alcalde de Elche, Carlos González, tras conocer que el área de salud de Elche no pasa a la Fase 1 el próximo lunes, día 11, prevista en al plan de desescalada fijado por el Gobierno.

“No alcanzo a comprender las razones por las que nuestro departamento de salud, Elche y nuestro entorno, no ha pasado a la Fase 1 de la desescalada. Desde que hemos dispuesto de datos por departamentos de salud hemos informado a los ciudadanos de la evolución de la epidemia en la ciudad”, ha añadido González.

“Hoy por hoy, los parámetros esenciales, contagiados, ingresados en UCI, camas hospitalarias disponibles o camas de UCI, son de las mejores de la Comunidad. Y en concreto, los dos departamentos de salud, el del Hospital General y el del Vinalopó, son los únicos de la Comunidad que presentan una tasa de fallecimientos de solo un dígito, 7,10 y 5,10, respectivamente”, explica el responsable del Equipo de Gobierno Municipal.

“En consecuencia, no entendemos, la ciudad no entiende, la causa por la que nos mantenemos en la Fase 0. Y considero que debemos saberlo. Exijo a Sanidad que dé explicaciones precisas al respecto, no solo por conocerlas sino, fundamentalmente, para intentar incidir en los factores o parámetros en los que sea necesario incidir con el fin de evolucionar cuanto antes”, informa el alcalde.

“Nuestra prioridad ha sido en todo este periodo contribuir a garantizar la protección del derecho a la salud de la población y, desde luego, va a seguir siéndolo, pero resulta imprescindible contar con información precisa que nos indique cuáles son las causas que han motivado que nuestro municipio no haya pasado a la Fase 1”, subraya Carlos González.