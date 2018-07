El paro sube en 12.163 personas en enero en la Comunitat un 2,22 % más

Con este aumento el número de desempleados en las tres provincias alcanza la cifra de 559.523 personas y en términos absolutos, la Comunitat registra el segundo mayor aumento del paro en enero, por detrás de Andalucía, mientras que en términos porcentuales el incremento del 2,22 % se sitúa por debajo de la media nacional, fijada en el 2,41 %.



En términos interanuales, a 31 de enero existían en la Comunitat 25.897 parados menos que un año antes, lo que supone un descenso del 4,59 %.



El número de extranjeros desempleados ha aumentado en la comunidad en enero en 3.752, el 5,05 % y alcanza los 78.028, pero en términos interanuales ha bajado en 6.290 personas, el 7,46 % de descenso.

Por provincias, el paro en enero se ha incrementado respecto a diciembre de 2013 en todas ellas y lo ha hecho más en Castellón en términos porcentuales, con un 4,61 % y 2.696 parados más; seguido de Valencia, con un incremento del 2,62 % y 7.099 personas; y Alicante, con un 1,09 % más y 2.368 personas.

De los 559.523 parados en la Comunitat, 268.850 son hombres y 290.673 mujeres, y de ellos, 47.025 son menores de 25 años (25.058 hombres y 21.967 mujeres).



Por sectores, el paro ha aumentado en agricultura (2.482 personas), servicios (10.495) y en el colectivo sin empleo anterior (465), mientras que ha bajado en industria (235) y construcción (1.044).

La Generalitat ha asegurado ante estos datos que en 2013 se logró el mayor descenso en la cantidad de desempleados en los últimos catorce años, si bien sindicatos y oposición han coincidido en criticar el discurso optimista, dado que en enero subió el paro.



El conseller de Economía, Industria, Empleo y Turismo, Máximo Buch, ha señalado el logro que ha supuesto reducir el paro en 26.867 personas en el último año, logrando así el mayor descenso anual en 14 años.

Estos datos, según la Generalitat, reflejan una disminución del número de parados del 4,59 por ciento respecto a enero de 2013, superando en más de un punto el descenso medio interanual en España, que ha sido del 3,34 por ciento.

Para el portavoz del grupo popular en Les Corts, Jorge Bellver, la cifras de paro conocidas hoy son "las mejores" desde 2007, a pesar de que históricamente enero es un "mal mes", aunque considera que el paro actual sigue siendo "inaceptable" para el PP.

Por el contrario, el portavoz socialista, Antonio Torres, ha destacado que la Comunitat ha incrementado el número de parados en más de 12.000 personas, una situación "total y absolutamente insostenible", y ha indicado que los 559.523 parados valencianos actuales son 50.000 más que cuando Alberto Fabra llegó a la Generalitat.



La portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra ha manifestado que los datos del paro de enero "no son los mejores" y las "caídas" de afiliación a la Seguridad Social son "alarmantes" y "dramáticas", y suponen las cifras "más bajas desde hace doce años", con lo que "se está destruyendo empleo cada día que pasa".

En ese mismo sentido, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha destacado que la Comunitat es la segunda donde más ha subido el paro, lo que supone un "jarro de agua fría" sobre el discurso del Consell de los "brotes verdes" y del cambio de escenario.



También el sindicato Comisiones Obreras ha lamentado hoy que el Consell "rebusque" entre los datos del paro "para encontrar alguna comparación que cuadre con la campaña de optimismo y de recuperación que ha diseñado el Partido Popular".



Igualmente, el sindicato UGT ha lamentado hoy las últimas cifras del paro porque "los datos muestran que se está destruyendo empleo" y ha advertido de que "si no se crea empleo no habrá recuperación".

Para el sindicato CSI·F, el incremento del paro es una pésima noticia que "obliga a no bajar la guardia y a redoblar esfuerzos entre todos para incrementar al máximo las posibilidades de crear puestos de trabajo".