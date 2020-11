Ximo Puig: “Més que mai hem d´invertir en ciència, amb la mirada posada en la vacuna contra la COVID"

La primera fira de la innovació i la transferència del coneixement que organitza l´Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I, a través de la Càtedra de Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, ha donat l´inici oficial hui en l´Auditori Municipal amb la presència del president Puig, per inaugurar la cita.

El president del consell ha posat en valor la cita científica durant el seu discurs inaugural, apel-lant a la inversión en ciència i “més que mai ara que tots estem pendents d´una vacuna per fer front al virus”.

Per la seva banda la rectora de l´UJI, Eva Alcón ha destacat el paper de la dona en la ciencia i la empresa, que enguany posa en valor Destaca. Mentre que el president de la Diputació, José Martí destaca la via del coneixemet per a evolucionar i desenvolupar l´interior de la nostra provincia.

Per a l´alcalde de Vila-real, José Benlloch, la transferència del coneixement és una de les signatures pendents de l´economía espanyola, i “des de Vila-real, Destaca vol ajudar a donar resposta a eixa mancança en un punt d´encontre on conflueixen la Universitat, la investigación i l´administració”.

Destaca arranca hui de forma semipresencial. Fins divendres, totes les activitats es podràn seguir per una plataforma digital, on es conectaran ponents de països de parla hispana.