Vila-real s´uneix a la setmana de la Formació Professional

Els instituts de secundària de la ciutat han preparat una programació durant tota la próxima setmana per posar en valor aquesta opció formativa.

Vila-real unirà als instituts de la ciutat en la celebració de la Setmana Europea de la Formació Professional amb un programa d'activitats que arrancarà dilluns que ve i que té com a objectiu fer visible i potenciar aquesta línia formativa com una opció d'èxit per a la inserció laboral. La ciutat compta ara amb 14 cicles formatius que s'imparteixen en Fundació Flors, IES Miralcamp, IES Francesc Tàrrega i IES Broch i Llop.

PROGRAMA D´ACTIVITATS:

Dilluns 14 d'octubre a les 11.30 hores en el Espai Jove, la conferència ‘Emprendre després de la FP.

Dimarts 15 d'octubre s'ha programat la jornada central de les activitats, des de les 10 a les 14 hores en la plaça Major. Cadascun dels centres instal•larà un estand informatiu i, després de la lectura d'un manifest reivindicatiu, es donarà pas a activitats d'animació amb música, concurs de fotos, globotada, etc.

Dimecres 16 amb les sessions informatives a l'Auditori a càrrec de l'Associació d'Instal•ladors Elèctrics de Castelló (AIECS) i Creu Roja.

Dijous 17, també a l'Auditori, se celebrarà la taula redona ‘Experiències Compartides’, seguida de la conferència a càrrec del conferenciant Sergio Ayala.

Divendres 18, la conferència de la coach Gema Font, també en el Auditori.