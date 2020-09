Vila-real reforça el servei de neteja en els col-legis per major seguretat front al virus

L'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Serveis Públics, reforça aquest curs el servei de neteja en els col•legis amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat en els centres enfront dels riscos per la COVID-19. D'aquesta manera, al contracte de neteja en col•legis anual que manté el consistori, se suma aquest curs un reforç de quasi el 20% durant l'horari lectiu per a fer front a les noves necessitats derivades de la pandèmia.

Aquest nou contracte suposarà incrementar fins als 82.000 euros el desemborsament mensual del consistori en la neteja dels col•legis, amb una despesa extraordinària d'uns 12.000 euros al mes.

Els treballs de neteja en centres docents, adjudicats a l'empresa Fovasa, abasten tasques de neteja i desinfecció en banys, superfícies de suport com a baranes, interruptors, taules o tiradors, escombratge i fregat de sòls, entre altres, abans de l'entrada dels alumnes i a la finalització de les classes, de manera que el personal de neteja no coincideix habitualment amb el personal docent i l'alumnat. El contracte de reforç, amb el qual es pretén donar cobertura a les recomanacions de la Conselleria en matèria de prevenció de la COVID-19, suposarà la contractació de més personal per a la neteja durant l'horari escolar, principalment dels banys i de la sala COVID, si fóra necessari, després del seu ús.