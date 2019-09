Vila-real ratifica l'eixida de la ciutat del Pacte de la Ceràmica

Vila-real ratifica l'eixida de la ciutat de Vila-real del Pacte de la Ceràmica.

La decisió anunciada fa unes setmanes pel regidor d'economia, Xus Madrigal, s'ha aprovat mitjançant un ple on tots els partits menys el Partit Popular, han donat el consentiment a aquesta decisió.

Segons Madrigal, aquesta eixida es una manera d’estalviar i rendibilitzar els 40.000 euros que a la ciutat de Vila-real invertia per al desenvolupament de activitats, que segons ell, també poden ser impulsades per les entitats locals.

D’altra banda, en el mateix ple municipal, el PP ha aconseguit recolzar la petició de fer una única selectivitat a tota espanya. Segons Adrián Casabó, concejal del PP, la dificultat de un examen no pot dependre del lloc on visca. Per a ell, lo mes just es que hi haja una prova comú per a totes les comunitats autònomes.