Vila-real millorarà les condicions de l´entorn dels funcionaris

El consistori va a habilitar en noves dependències una sala de lactancia per fer possible la conciliació laboral i familiar .

L´equip de govern impulsarà en els pròxims mesos diverses accions per contribuir al benestar del personal de l´Ajuntament de Vila-real. Entre les actuacións, està prevista la creació d´una sala de lactància que fins ara no s´ha pogut habilitar per falta d´espai en dependències municipals. Segons l´alcalde Benlloch, aquesta sala s´ubicarà en latres dependències municipals como el Gran Casino o els antics jutjats.

També s´instal-larà en els departaments municipals de Policia Loca, Serveis Públics, Serveis Socials i Esports un frigorífic amb fruita fresca, que empresa local reposa cada setmana amb fruita fresca i de proximitat. Aquesta ja va ser una experiencia pilot i el personal tenia a la seua disposició aquests productes naturlas i a canvi els funcionaris aporten una aportació voluntària destinada a una ONG.