Vila-real instal-la uns plaça de bous portátil durant un mes per a activitats taurines

Vila-real acollirà un recinte taurí per a la realització de festejos de ‘bous al carrer’ després de la sol•licitud tramitada per una empresa privada, que compta amb les corresponents autoritzacions de la Conselleria de Justícia i la Conselleria de Sanitat.

Segons la normativa aprovada per la Generalitat Valenciana que regula la celebració de festejos taurins en l'actual situació de crisi sanitària , i ha autoritzat la instal•lació d'aquest recinte, amb capacitat per a 800 persones i amb totes les mesures de prevenció per la COVID-19 establides a la normativa autonòmica.

El recinte, situat al costat del jardí de Jaume I, albergarà actes ja aquest pròxim cap de setmana i romandrà instal•lat fins al 25 d'octubre.