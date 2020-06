Vila-real elimina la programació de temps lliure infantil pel COVID-19

L´Ajuntament de Vila-real no programa cap activitat de temps de lliure infantil per aquest estiu. / ONDACERO.ES

L'Ajuntament de Vila-real no organitzarà ni promourà aquest estiu cap programa de temps lliure per a la població infantil i juvenil a causa de la situació per la pandèmia de COVID-19, com l’Aplec d’Estiu o l’Escola Esportiva d’Estiu que es realitzaven en anys anteriors.

L'únic àmbit en el qual l'equip de govern no descarta la realització d'algun programa de temps lliure específic és el relacionat amb la diversitat funcional, o en menors de famílies en situació de vulnerabilitat, a través dels Serveis Socials. L´alcalde, José Benlloch ha remarcat que “estem davant un moment excepcional” i ha recordat que “el virus segueix ací, aquesta crisi sanitària encara no ha acabat i estem preocupats per si la ciutadania es relaxa excessivament. En aquest sentit l'alcalde ha agraït la prudència de moltes entitats sense ànim de lucre de la ciutat que “habitualment organitzen campaments o escoles d'estiu i que ja m'han comunicat que aquest estiu han decidit suspendre'ls”.

Ha anunciat el primer edil que “encara que l'Ajuntament no serà promotor de cap activitat, seguint la nostra filosofia que les instal•lacions municipals són de tots i totes, si alguna entitat vol desenvolupar alguna activitat en un espai municipal, pot presentar la proposta, que serà avaluada pel gabinet tècnic de desescalada i, se li autoritzarà l'ús de la corresponent instal•lació, sempre que la llei ho permeta”.