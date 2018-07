Vila-real destina 68.833 euros a 71 ajudes per habitatge en 2015

L´Ajuntament de Vila-real va destinar el passat any, 68.833 euros a 71 ajudes per habitatge en la ciutat. També la regidoria de Serveis Socials va invertir durant el passat exercici, 115.754 euros per ajudar a 149 famílies de la ciutat.

Es tracta d´ajudes d´emergència social que enguany veuran la dotació econòmica augmentada ja que, la Generalitat Valenciana ampliarà la consignació en 134.000 euros més a ajudes d´habitatge i altres necessitats bàsiques com a alimentació.

En la memòria de 2015 de Serveis Socials, també consta la dotació de 225.564 euros que van rebre les entitats socials de Vila-real que treballen a favor dels més necessitats.