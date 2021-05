Vila-real se consolida en Fitur como referente deportivo

Vila-real acudirà a Fitur sota el paraigua del Patronat Provincial de Turisme, i on es realitzaran accions de promoció turística que enguany seran totes a través

d´eines digitals.

L´Ajuntament aposta enguany per l´esport com a principal atractiu turistic per a la ciutat. Amb un total de 120 esdeveniments esportius especials durant 2019 i que van comptar amb 21.300 participants, amb el consegüent impacte econòmic per a Vila-real. A esta xifra, l´oferta turística esportiva suma les competicions que cada setmana celebren els clubs federats, i posa de relleu en la proposta turística la fita histórica del Villarreal CF amb l´arribada a la final de l´Europa League a més de l´assoliment de l´equip femení del club, que la próxima temporada jugarà en Primera Divisió.