La Unión de Consumidores reivindica el periodo de rebajas regulado por ley a favor del pequeño comercio

Comienza el tradicional periodo de rebajas en muchos establecimientos y desde la Unión de Consumidores de Castellón reivindican el anterior modelo de regulación. Actualmente, el periodo de rebajas dejó de estar estipulado por ley sin marcar una temporada concreta para todos los establecimientos.

Desde la Unión de Consumidores critican que el modelo actual de rebajas lleva consigo más desventajas que beneficios por la confusión que genera al consumidor. Creen que solo se benefician las grandes superficies ya que se posibilita la venta de productos fabricados expresamente para este periodo. Por ello, aseguran desde la organización que son partidarios de volver al modelo tradicional, el de invierno y verano, con una duración limitada por la legislación.

Por ello, la Unión de Consumidores de Castellón quiere divulgar entre los consumidores y usuarios aquellos requisitos que deben cumplir los establecimientos en rebajas, las diferencias con otros tipos de ventas y las recomendaciones que deben tenerse en cuenta.

Y es que en primer lugar, debe destacarse que –al contrario de lo que sucedía con anterioridad- las rebajas pueden practicarse en la temporada y con la duración que decida el empresario, de acuerdo con el único criterio de un mayor interés comercial. La duración de las rebajas se decide libremente por cada comerciante.

Desde la Unión de Consumidores de Castellón entienden que este modelo ha distorsionado completamente el concepto de rebajas, llevando consigo más desventajas que beneficios, por la confusión que se genera entre los consumidores.

Por ello, son partidarios de volver al modelo tradicional de rebajas (invierno y verano) con una duración limitada.

RECOMENDACIONES A LA HORA DE IR DE REBAJAS

1.- Antes del comienzo de las rebajas, deben comprobarse los precios de los artículos para compararlos posteriormente con los precios rebajados, al objeto de conocer el ahorro real y evitar engaños. Asimismo, puede verificar que el artículo estaba en exposición.

2.- El precio antiguo debe figurar marcado en la etiqueta junto al precio rebajado.

3.- Debe exigirse el ticket o factura de compra, ya que es el único comprobante en caso de reclamación o de devolución.

4.- Recuerde que en caso de haber adquirido un producto defectuoso tiene derecho a la devolución del importe total o a la reposición del producto en buenas condiciones.

5.- Exija calidad, la rebaja del precio no implica una rebaja de la calidad. No olvide que la rebaja es un tipo de venta que implica una reducción de los márgenes comerciales, no una reducción de la calidad.

6.- Debe tenerse en cuenta que existen diferentes tipos de ventas en promoción que pueden coexistir al mismo tiempo.

7.- Ante cualquier irregularidad solicitar la hoja de reclamaciones.