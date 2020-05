La Unió denuncia subidas de precio en alimentos básicos durante la crisis sanitaria

La organización agraria señala que esta subida de precios al consumidor -que no se traslada al productor- estaría "totalmente injustificada".

La Unió de Llauradors ha denunciado cómo las grandes cadenas de alimentación y los intermediarios se están aprovechando de la situación derivada de la COVID-19 para subir los precios a los consumidores sin trasladar dichos incrementos a los productores, aumentando así sus márgenes comerciales.

La organización agraria señala que esta subida de precios al consumidor -que no se traslada al productor- estaría "totalmente injustificada". Explica que, de acuerdo con los datos del INE, el índice de precios al consumo (IPC) relativo a la alimentación ha aumentado un 2,0% en lo que va de 2020, mientras que el índice general para el conjunto de la economía, no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido un -1,2% en el mismo periodo. "En este contexto, la cuota de mercado de grandes distribuidores ha subido durante el confinamiento", indican desde La Unió.

Productos como las legumbres y las frutas frescas (11,3 %), las patatas (5,8 %) o la carne de ave (3,3 %) han sufrido "importantes subidas" para el consumidor, mientras que en el caso de las patatas y las cebollas "los precios irrisorios para los productores de la Comunitat Valenciana hasta el punto de dejar una parte de la cosecha en el campo sin recolectar."

La organización ha denunciado en numerosas ocasiones el incremento constante de la brecha de precios ente los consumidores y productores durante los últimos años – acrecentada particularmente en este periodo de crisis sanitaria -, lo que "afecta significativamente a la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria".