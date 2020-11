Torna Cineculpable amb l´eliminació de la gala per i el Cinexpress per la pandèmia

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real Cineculpable emprén la seua particular volta al món i tira a rodar amb 434 obres de 42 països pugnant per fer-se un buit en el palmarés d'aquest 23é aniversari, que se celebrarà del 23 al 26 de novembre de 2020 i que il•lustra l'autora castellonenca Balma Peris, graduada en Belles arts i en Disseny 3D i Animació.

L´Auditori obrirà les seues portes per a acollir, del 23 al 26 d'aquest mes, les passades dels curtmetratges de la Secció Provincial i la Secció Oficial, amb un aforament màxim de 282 assistents. Les projeccions s'avançaran una hora i s'estendran de 21.00 a 22.30 hores per a no interferir en les restriccions horàries lligades a l'estat d'alarma.

Malgrat la pandèmia, segons la regidora de Joventut, Anna Vicens “hem fet un esforç molt important per a mantindre'l i, amb totes les garanties i mesures de seguretat, adaptar-lo a les circumstàncies actuals per a fer de Vila-real l'epicentre de la cultura i la creació audiovisual. Apostem per la cultura i per dinamitzar la ciutat amb activitats segures que eviten la paràlisi”.

El festival ha rebut 434 curts a concurs enfront dels 345 inscrits l'any passat. *Contas que han arribat des de 42 països, com Portugal, Albània, Croàcia, França, Estònia, Corea, Bulgària o Taiwan.

De la Vega també ha avançat que enguany no es programa el ‘culpable’ el Cinexpress, ni tampoc la gala de lliurament de premis.