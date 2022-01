Tormenta política en Vinaròs con la dimisión de Chaler y el cese de Fibla

El concejal José Chaler, encargado del área de Urbanismo, ha dimitido después de que le regalara a la edil y portavoz de TVS, Anna Fibla, una cabeza, varios ojos y vísceras de cordero. Chaler asegura no contar con el apoyo del grupo municipal y del alcalde.

En la caja del regalo a Fibla ponía 'Productes de proximitat'. Al abrirlo, lo primero que vio fue una caja transparente con "15 o 16 ojos de cordero". "Seguí mirando, vi la cabeza de un cordero degollado, después las vísceras, guardadas en bolsas, llenas de sangre, todo envuelto y además con productos mohosos como una berenjena, alcachofas negras, acelgas mustias, mientras compañeros del equipo de gobierno se estaban riendo", relató .

Más tarde, el alcalde, el socialista Guillem Alsina, ha comparecido ante los medios para anunciar el cese en su cargo a la concejala de Cultura y líder de TVS, Anna Fibla."He decidido cesar de todas sus funciones delegadas que tiene la concejala Fibla, por falta de confianza", argumenta Alsina.

El alcalde defendía su decisión tras asegurar que no han sido capaces de llegar a un acuerdo definitivo, señala que las cosas que muchos aspectos que dijeron no se 'ajustan a la realidad' y que por parte de la edil de TSV no 'ha habido ninguna rectificación o matización'.

Declaraciones tomadas por nuestros compañeros de Maestrat TV