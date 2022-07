Tasa turística: ¿Qué piensan los Ayuntamientos de Castellón?

Luz verde a la tramitación de la tasa turística en Corts con el apoyo del Botànic y la oposición de PP, Cs y Vox.

¿Qué piensan los Ayuntamientos de Castellón?

Peñíscola

El alcalde de Peñíscola y diputado provincial del PP, Andrés Martínez asegura que la tasa turística no será una realidad en su municipio. Una tasa que, según anuncia Martínez, no va a adoptar ningún ayuntamiento gobernado por el PP, y matiza qué en su pueblo, en Peñíscola, han dicho que no a la tasa no solo el PP y los empresarios turístico, “sino hasta Compromís y el propio PSOE”.

Morella

El alcalde de Morella, , también confirma que en su municipio no se aplicará.

Benicàssim

La primera edil de la localidad costera, Susana Marqués, ha reiterado en muchas ocasiones su oposición en la tasa. En Benicàssim parece será una realidad.

L'Alcora

El presidente del PSPV-PSOE y alcalde de L'Alcora , Samuel Falomir, se muestra no partidario a formalizar en estos momentos la tasa.

Onda

En la localidad azulejera tampoco se aplicará. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, lo confirma.