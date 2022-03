El sector del transporte de Castellón no secundará la huelga convocada a nivel nacional

El sector del transporte de Castellón no secundará la huelga de la plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera convocada a nivel nacional. La Unión de Consumidores confía en la previsión de los comercios para que no haya desabastecimiento de mercancías. La huelga del transporte de mercancías por carretera para el próximo 14 de marzo, no afectará a las empresas de transporte de la provincia de Castellón, la patronal ha confirmado a Onda Cero que se desmarca de esta protesta.

Por su parte la Unión de Consumidores de Castellón espera que los comercios tengan previsión de almacenamiento para no generar escasez de productos. Sin embargo, hacen una valoración muy pesimista del aumento de los precios de los carburantes que han disparado la inflación, lo que empobrece directamente a la economía de las familias.