La regulació de les penyes de Vila-real passen a les mans de la Generalitat

L'Ajuntament de Vila-real deixarà sense autorització municipal als casals i penyes davant possibles reunions, activitat que ara haurà de regular la llei de la resolució de la Generalitat Valenciana.

Vila-real compta amb 583 penyes registrades a l'ajuntament que ara quedaran desemparades per l'ajuntament, ja que fins a una altra ordre no existirà aqueixa autorització de fer ús de casals i penyes. Segons la regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez “no és just que s'implanten mesures *antiCovid en el sector de la restauració i oci nocturn, i després els ciutadans es reunisquen en espais xicotets com els casals o penes”.

En tot just uns dies les penyes passaran a ser regulades per la normativa autonòmica i no amb la de convivència ciutadana del municipi. L'incompliment de les normes de seguretat sanitària també comportarà una sanció.

La Junta de Coordinació de l'equip de govern ha acordat hui iniciar l'expedient per a deixar sense autorització municipal aquests locals de reunió i en pocs dies entrarà en vigor.