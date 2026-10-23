PortCastelló crece un 7,2% hasta septiembre y lidera el aumento de mercancía general en España

El puerto de Castellón ha cerrado el tercer trimestre de 2026 con cerca de 15 millones de toneladas de mercancías movidas, un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Según las estadísticas acumuladas a septiembre de Puertos del Estado, PortCastelló supera ampliamente la evolución media del conjunto del sistema portuario español, que registra un incremento del 1,2%.

El crecimiento más destacado se encuentra en la mercancía general, segmento en el que el puerto castellonense lidera el aumento porcentual del sistema portuario español. Entre enero y septiembre, esta categoría alcanzó las 1.396.533 toneladas, un 48,7% más que en el mismo periodo de 2025, frente al retroceso medio del 0,2% del conjunto del sistema.

La mercancía general transportada en contenedor también experimentó un importante avance, con un crecimiento del 47,9%, frente a la caída del 0,8% registrada en el sistema portuario español. Por su parte, el número total de TEU —unidad equivalente a un contenedor de 20 pies— aumentó un 39,2%, frente al incremento del 1,1% del conjunto nacional.

Los graneles sólidos crecen un 9,6%

Los graneles sólidos continúan siendo uno de los principales tráficos de PortCastelló. El puerto movió 6.517.939 toneladas de este tipo de mercancía durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 9,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Esta evolución consolida al puerto de Castellón en la tercera posición del ranking nacional por volumen de graneles sólidos y contrasta con el descenso del 0,3% registrado en el conjunto del sistema portuario español.

En cuanto a los graneles líquidos, PortCastelló canalizó 6.990.202 toneladas hasta septiembre. En este caso, el tráfico experimentó un ligero retroceso del 0,4%.

Un crecimiento por encima de la media nacional

Los datos acumulados a septiembre reflejan una evolución positiva de los tráficos del puerto de Castellón, especialmente en mercancía general y contenedores, con incrementos superiores a los registrados en el conjunto de los puertos españoles.

Con estos resultados, PortCastelló mantiene su peso en la actividad logística e industrial de la provincia, con los graneles sólidos como uno de sus tráficos principales y un notable avance de la mercancía general durante los tres primeros trimestres de 2026.