La policia Local informa de la normativa sobre bicis a 47 usuaris

Moderar la velocitat, no podent superar els 10 quilòmetres per hora, circular a un metre de les fatxades, la prohibició de portar auriculars, o no disposar de casc homologat, són algunes de les mesures que contempla l'Ordenança Municipal per a la circulació amb bicicleta pel nucli urbà, i que la policia local ha tingut la missió d'informar durant la campanya, que ha finalitzat este dilluns, 20 de juny.

En total, els agents de seguretat han informat 75 persones, 28 vianants que han sigut advertits per transitar pel carril bici i 47 ciclistes que circulaven per la vorera o bé per zones de vianants sense respectar les mesures en l'ordenança.

La campanya ha servit perquè tant vianants i altres conductors han de saber com actuar de la manera més pacífica i respectuosa amb la resta d'usuaris de les vies per a previndre accidents i poder circular ordenadament.