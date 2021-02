El ple aprova sol-licitar una subvenció a l´Ivace per modernitzar tres zones industrials

El Ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat la sol•licitud de subvenció a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) per al desenvolupament de tres nous projectes de millora i modernització d'àrees industrials per valor global de 731.463 euros.

El primer projecte, es refereix a la zona de l'entorn de l'estació de Renfe, on el consistori treballa en la promoció d'un clúster agroalimentari. L'Ajuntament vol actuar amb la implantació d'il•luminat tipus led en tota la superfície, inclòs el pas subterrani del carrer Furs de València, i completar els recorreguts per als vianants del polígon amb la construcció de voreres. La millora viària i la senyalització de carrers.

El segon projecte donarà continuïtat a les millores implantades ja en el polígon de la carretera d'Onda. Es contempla la millora del polígon, amb la instal•lació d'enllumenat led que millore la seguretat, a més de voreres i una pantalla verda enfront de la central elèctrica situada en la CV-20, entre altres treballs.

El tercer dels projectes afectarà l'àrea industrial sud de la ciutat, concretament a les connexions de tres rotondes de la nova ronda Sud-oest amb el nucli urbà: la rotonda del camí Betxí, on s'inclourà una xicoteta àrea enjardinada, la del camí Artana i la del camí de la Carretera, que inclou el cobriment de la Sequiola per a poder ampliar el vial. Es preveu la construcció de voreres, asfaltat i enllumenat.