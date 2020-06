El mercat del dimecres de roba torna a la Ciutat Esportiva Municipal

Cal aplicar unes mesures de seguretat com la presència d´una sola persona per cada quatre metres quadrats.

El mercat ambulant de roba i complements tornarà a l'activitat aquest dimecres amb 75 llocs de venda en una ubicació provisional a la Ciutat Esportiva Municipal i complint amb totes les mesures de prevenció i higiene per la COVID-19. Després de consultar a la Subdelegació del Govern, l'Ajuntament de Vila-real, en la fase 2 de desescalada, pot flexibilitzar les condicions i adoptar mesures pròpies per a la celebració dels mercats de venda no sedentària sempre que es duguen a terme amb les condicions de seguretat i es complisca amb el marc general de la normativa estatal.

Es continua limitant la capacitat de públic s'estableix una nova fórmula per a calcular l'aforament amb el qual es garanteix una persona com a màxim per cada quatre metres quadrats i, permet complir amb els dos metres de distància social. En el recinte del CEM, podran estar 1.125 persones i en el cas del mercat de la fruita i verdura 1.250 persones. La iniciativa pretén evitar cues al carrer i donar una major agilitat a la venda.

Una altra modificació del decret que permetrà una major competitivitat i més facilitat als comerciants per a vendre el seu producte, serà dotar-los de més metres quadrats per parada amb el que aconseguiran obtindre més aparador. En el decret també es permet que la separació mínima de dos metres entre els llocs puga ser substituïda mitjançant la instal•lació d'algun element com mampares.