Manantial ocupa a 15 persones amb enfermetats mentals en la primera planta de producción de xampinyó

Fundació Manantial ha posat en marxa a Vila-real el Centre Especial d'Ocupació Manantial Vilamico, un projecte pioner d'economia social per a la producció de xampinyó, que suposa també el primer pas en la creació d'un clúster agroalimentari a la ciutat. Qualificat com a Societat Limitada Laboral i Centre Especial d'Ocupació en la Comunitat, Manantial Vilamico genera ocupació per a 15 professionals amb problemes de salut mental que són, al seu torn, socis del projecte.

L'empresa, situada en un antic magatzem de taronges, compta amb treballadors i treballadores, de les quals el 91% son persones amb problemes de salut mental amb l´objectiu de facilitar els processos de recuperació i la plena inclusió.

Fundació Manantial ha realitzat una important inversió en l'adquisició de la nau a la Cooperativa Societat Tarongera vila-realenca SONAVI, COOP i el seu posterior condicionament amb els sistemes més avançats com a planta de producció de xampinyons. S'ha conservat l'estructura externa d'aquest edifici, icònic per a Vila-real per la seua contribució a la vida empresarial de la localitat, i s'ha creat un espai que compta amb 2.500 metres quadrats i cinc sales de producció.