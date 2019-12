L´equip de govern prepara un pressupost responsable i previsible

L´Ajuntament de Vila-real ajorna l´aprovació dels pressupostos per al 23 de desembre, en vegada del 17 com estaba previst, per a que “l´oposició dispose d´uns dies més per estudiar els comptes i plantejar les seues propostes”, apunta el portaveu de l´equip de govern, Javier Serralvo.

El ple serà extraordinari i l´equip de govern es compromet a donar totes les dades a l´oposició “i una vegada estiguen els informes tècnics, celebrarem una comissió informativa d'Hisenda i, posteriorment, convocarem el ple extraordinari, ateses les peticions de l'oposició”, ha anunciat el portaveu municipal.

Serralvo ha volgut recordar la intenció d'aprovar un pressupost “responsable i previsible”, amb l'objectiu de “tornar a reduir el deute a la fi del 2020, i apostant per mantindre l'aliança amb la societat de Vila-real”.