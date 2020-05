Justicia admite la denuncia de CSIF contra Sanidad por no proteger a sus profesionales e inicia diligencias

Además, el sindicato continúa con sus reivindicaciones. Ahora critican que los PCR prometidos para el pasado lunes no han llegado a tiempo.

Justicia admite a trámite la denuncia de CSIF a la conselleria de Sanitat por su inacción al frente de la pandemia. Desde el sindicato se interpusieron acciones legales por la falta de protección al personal sanitario que podrían constituir delito de prevaricación y de homicidio imprudente. Ahora, los juzgados han admitido ya la denuncia y han comenzado las diligencias.

El sindicato defiende en su demanda que se constata de manera evidente, dicen, la ineficacia de los medios de protección que el gobierno valenciano facilitó a los sanitarios para luchar contra la pandemia.

La Central Sindical interpuso denuncia contra “todas aquellas personas que por su condición de autoridades y responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat y de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables.

CSIF recalcaba en la denuncia que “la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de la empresa, o en este caso administración empleadora, implica también la obligación de dotarles de los medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad”.

Además, el sindicato continúa con sus reivindicaciones. Ahora critican que los PCR prometidos no llegan a tiempo. Aseguran que esta ineficacia que denuncian, continúa a día de hoy. Critican que los PCR que el Consell prometió para el pasado lunes, no han llegado; que no se han realizado todavía; y que ni siquiera se ha preparado al personal que los tiene que llevar a cabo.

Critica que después, todo serán improvisaciones que conllevarán a peores consecuencias.