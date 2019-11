La Junta de Govern reitera la petició de incloure a El Solet en la xarxa publica valenciana

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vila-real ha acordat reiterar la petició a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'un informe sobre els tràmits i condicions a seguir per a una possible integració de l'escola infantil municipal de Vila-real, El Solet, en el sistema públic d'educació de la Generalitat Valenciana. La petició la han elevat de nou aquesta sol•licitud al departament autonòmic que dirigeix Vicent Marzà després que la primera petició, realitzada al gener d'aquest mateix any, no haja rebut resposta per part de la citada Conselleria.

L'Ajuntament de Vila-real és titular de l'escola infantil El Solet des del curs 2012-2013. Es tracta d'un centre de primer cicle gestionat per una cooperativa que compta amb sis unitats amb un màxim de 80 places escolars de 0 a 3 anys. L'Ajuntament va rubricar l'11 de juliol de 2012 l'acord amb la Conselleria per a la creació d'aquesta escola infantil de titularitat municipal.