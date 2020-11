Joventut promou una activitat alternativa durant el cap de setmana per als joves

Les Regidories de Joventut i Sanitat han activat aquest cap de setmana el projecte A on?, un espai d'oci juvenil saludable per a les vesprades dels divendres, dissabtes i diumenges (de 17 a 21 hores), exclusiu per a adolescents i joves de Vila-real.

El projecte pretén ser un lloc de trobada juvenil en el qual s'anima als joves a crear i auto gestionar el seu temps lliure, amb l'acompanyament i dinamització d'un equip d'educadors, tal com explica el responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), José Gisbert.

El projecte està dirigit a joves d'entre 14 i 30 anys i pel seu lloc es desenvolupa en un espai lliure de covid-19, alcohol, tabac i altres drogues. En aquest sentit, Gisbert recorda que l'aforament compleix la normativa establida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i es garantirà l'ús de màscara, manteniment de distàncies i control d'assistents per a minimitzar el risc de contagi.

La iniciativa busca un oci per als joves que permeta treballar en la prevenció del consum de drogues i alcohol i altres conductes addictives.