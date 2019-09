La Fira Gastronòmica acull 40.000 persones durant les festes patronals

L´Ajuntament de Vila-real ha destacat l'elevada participació registrada durant els deu dies de festes, amb més de 260 actes, i ha posat com a exemple les 40.000 persones que han passat per la Fira Gastronòmica, una de les novetats d'aquestes festes, impulsada amb la col•laboració de la Comissió de Penyes.

El regidor de Festes Diego Vila, el president de la Junta de Festes José Pasqual Colás i el cap de la Policia Local José Ramón Nieto han fet balanç de les festes patronals i han destacat la gran afluència de públic als concerts de Fangoria, Los Secretos i Lone Star, així com al concurs de paelles, el concurs d'empedrats i la Nit de Penyes amb tombet de bou.

Respecte al balanç d'actuacions de la Policia Local, el comissari principal ha detallat que s'han registrat 63 queixes per molèsties de penyes, 17 més que a les festes de 2018, la majoria durant el primer divendres de festes, quan hi havia programades una gran quantitat d'actuacions musicals als 'casals'. El regidor de Festes, Diego Vila, ha recordat que Vila-real té creada una Comissió Especial per la convivència entre penyes i veïns que seguirà treballant per a minimitzar les molèsties de les penyes.