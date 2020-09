Des de hui dilluns torna a activar-se el bús gratuït a l´UJI

L´Autobús manté els mateixos horaris i recorreguts que el passat any.

L'Ajuntament de Vila-real reactiva per complet el servei de transport públic, després de la suspensió del bus a l'UJI durant la pandèmia i suspensió de les classes en la universitat. El bus Groguet, per part seua, s'han mantingut actiu en tot moment, adaptant-se a les necessitats i circumstàncies de cada etapa de la crisi sanitària, per a garantir la mobilitat ciutadana amb totes les mesures i protocols de seguretat.

En el cas del bus a l'UJI, el servei de transport que ofereix l'Ajuntament de Vila-real manté els horaris i recorreguts de l'any passat, per a facilitar així el desplaçament de les i els alumnes universitaris de manera fàcil i segura al campus de Riu Sec. El servei funciona durant els dies lectius i és gratuït per als i les estudiants presentant el carnet de l'UJI.

Quant a les parades i horaris, l'autobús ix de Vila-real a les 7.30 hores del matí i a les 13.30 hores del migdia, amb parades en les avingudes Riu Ebre, Francesc Tàrrega, Pius XII i l'estació de tren.

Les eixides des de l'Àgora de l'UJI estan programades a les 14.00-14.15 hores i a les 21.00 hores a la nit, amb el mateix recorregut de l'anada.