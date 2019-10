Cultura substituïx l'abonament cultural per entrades a preus reduïts

Teatre, música i dansa per l´Auditori Municipal per al darrer trimestre de l´any.

La Regidoria de Cultura ha dissenyat una programació d'arts escèniques amb cinc propostes fins a final d'any que ve. La situación económica actual de l´Ajuntament de Vila-real “ ha impedit oferir l'habitual Abonament incloent els cinc espectacles a un preu més reduït, un abonament que es reprendrà a partir de gener” segons ha explicat la regidora de Cultura, Rosario Royo.

De moment per a les cinc obres programades el públic haurà d'adquirir les entrades per a cada espectacle per separat, encara que la regidora incideix en què s'ha procurat que “el preu siga el més reduït possible, amb un màxim de 15-18 euros per entrada”.

L'obra L’Electe, pujarà el teló del Auditori el 12 d'octubre, amb els actors Josep Manel Casany i Alfred Picó. El 26 d'octubre prendrà el relleu Accident, un muntatge de dansa a càrrec de la companyia madrilenya Carabdanza. Una adaptació del clàssic Antígona està prevista per al 2 de noviembre. La comèdia No hay papel pujarà a l'escenari del Auditori a les actrius Ángeles Martín i Beatriz Bergamín el 9 de noviembre. El 30 de noviembre tancarà la programació un espectcle de dansa i música Moments Camut, de la companyia Camut Band.

La regidoria de cultura compta amb un pressupost d´un milió d´euros per a la contractació de companyes, els convenis amb entitats i el suport a la creativitat local.