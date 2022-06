CSIF insta a mantener las horas de todas las especialidades del currículo de Secundaria del próximo curso

El sindicato CSIF ha instado hoy a Conselleria de Educación, en la reunión de Mesa Sectorial, a “mantener las horas lectivas de todas las especialidades”. La central sindical reclama, para el próximo curso, “las mismas horas en las asignaturas optativas y en las obligatorias”. Del mismo modo, lamenta la falta de negociación y exige “no menospreciar la valía del colectivo docente”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha insistido en la reunión de hoy, en la que se abordaba el currículo en Secundaria y Bachillerato, en la defensa de todas las especialidades, “ya que no se trata de sacrificar unas por otras”. El sindicato recalca que representan “un índice de calidad en la educación que la nueva legislación, la LOMLOE, no garantiza”.

El sindicato ha traslado su malestar por “la falta de negociación y por la imposición que ha supuesto la LOMLOE, para cuya elaboración no se ha escuchado ni tenido en cuenta la participación del colectivo docente, que es quien mejor conoce la situación en las aulas”. CSIF ha pedido que aplicación de los denominados Ámbitos en 1º ESO sea “opcional y no una metodología impuesta”. Del mismo modo ha planteado que “las asignaturas optativas no tengan para su impartición número mínimo de alumnado”.

La central sindical ha subrayado a Conselleria que “la calidad de la educación se basa en gran medida en la especialización del personal docente, que permite formar en las mejores condiciones al alumnado”. En este sentido ha hecho hincapié en que un cambio de especialidades, con el descuento de horas y la intención de generalizar la formación, “supone un menosprecio a la valía de los profesionales”.

El sindicato considera necesario “mantener las horas lectivas y las condiciones de asignaturas ligadas a especialidades”. En este sentido ha defendido “la no eliminación de horas en especialidades el próximo curso y la negociación constante con los representantes del colectivo docente, una circunstancia esta última que no se está produciendo”.