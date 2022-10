Compromís propondrá al Gobierno ayudas directas al sector cerámico y un mecanismo similar al RED en los ERTE

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien, junto al portavoz adjunto de Compromís en les Cortes, Vicent Marzà, y a la directora general de Internacionalización, Mari Parra, han mantenido diversas reuniones con el ITC, sindicatos y empresas para escuchar la reivindicaciones del sector cerámico.

Según ha apuntado Baldoví, la patronal del sector ha estimado en 8.500 los trabajadores afectados por los ERTE, cifra que ha calificado de "preocupante". "El problema es el precio del gas, y si no se soluciona, no se podrán solucionar los problemas de las empresas y de los trabajadores", ha dicho.

Baldoví ha recordado que Italia, "uno de los principales competidores del sector cerámico de Castellón", está ayudando directamente a sus industrias "subvencionadno el gas en un 40 por ciento, por lo que es 1.000 millones de euros más competitiva que el sector español".

"La timidez y no atender ni reunirse con el sector no es la mejor manera de solucionar el problema", ha apuntado el diputado nacional, quien ha subrayado que pedirá a las ministras de Industria y Transición Ecológica que se reúnan con el sector "porque se puede producir un auténtico desastre".

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Preguntado qué le parece la actuación del Gobierno respecto al sector cerámico, Baldoví ha subrayado que el caso de Argelia le parece una "torpeza" del presidente del Gobierno, "pues ha hecho que se perjudique a una parte sustantiva de nuestra industria, ha permitido que un competidor nuestro tenga acceso a un gas cuando nosotros antes éramos socio preferente, y hemos visto las declaraciones del rey de Marruecos diciendo que no tenía ninguna frontera terrestre con España".

"Creo que nuestra diplomacia debería arreglar eso", ha manifestado Baldoví, quien ha señalado que la atención de las reivindicaciones sobre el sector cerámico por parte del Gobierno no condicionará el voto de Compromis a los Presupuestos Generales del Estado, al igual que el hecho de que no haya sistema de financiación, "pues son cosas que se pueden negociar en las tres semanas que quedan para que se aprueben los Presupuestos". "Votaremos que no a las enmiendas a la totalidad porque justamente queremos que se negocie", ha añadido.

Por su parte, Vicent Marzà ha destacado el compromiso de Compromís a presentar iniciativas en Madrid en forma de Proposición no de Ley para apoyar al sector cerámico, que estarán consensuadas con el propio sector, para que se posicionen al respecto las distintas fuerzas políticas. Entre las propuestas de Compromís está la compra de gas conjunta, ayudas directas al sector, créditos fiscales favorables para las empresas y un mecanismo similar al RED en los ERTE.