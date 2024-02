Centenares de tractores protagonizan una nueva jornada de protestas en Castelló

Una marcha con un centenar de tractores y otros vehículos agrícolas se dirige este miércoles al centro de la ciudad de Castelló para entregar un manifiesto a la subdelegada del Gobierno, Antonia García, en el que reclaman la derogación de la normativa europea que podría, aseguran, acabar con la agricultura.

Así lo ha explicado a Víctor Viciedo, el agricultor que ha leído el citado manifiesto a sus compañeros en la Ciudad del Transporte de Castellón, punto de concentración de los tractores y de partida hacia la capital de la Plana para entrar a la ciudad por la CV-16, donde según la DGT no hay problemas de momento.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que la protesta estaba informada y con horario previsto de 10.30 a 19.30 horas, mientras el Ayuntamiento de Castelló ha informado en redes sociales del itinerario previsto por la protesta convocada por "la Asociación de agricultores independientes de Vila-real".

En ese sentido, el citado agricultor ha explicado que "no hay partidos políticos ni organizaciones agrarias" sino que ha sido una convocatoria particular de los agricultores y ganaderos que están presentes en la marcha.

Se trata de una nueva jornada de protestas para reivindicar mejoras en la situación del sector. El manifiesto reclama que "se deroguen leyes, estrategias, directiva y reglamentos que nacen del Pacto Verde Europeo y son restricciones por un falso medioambientalismo"

Viciedo ha destacado que "hay informes que sostienen que con estas restricciones, el 20 % de la agricultura europea se va a abandonar y lo que no se cultive aquí, se traerá en barcos que contaminarán y crecerá la emisión de gases de efecto invernadero".

Nueva concentración en PortCastelló

Las principales organizaciones agrarias valencianas -Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Asaja Alicante, La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV)-, con el apoyo de las Cooperatives Agro-alimentàries, celebrarán este jueves su primera protesta conjunta en la Comunitat Valenciana.

Estas organizaciones se concentrarán con tractores a las 10.30 horas en la explanada de acceso al Puerto de Castelló en protesta contra la competencia desleal de países terceros y la entrada de plagas y enfermedades.

Esta primera movilización conjunta consistirá en una protesta de centenares de agricultores y tractores, en las que el sector demandará un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como una revisión y un estudio del impacto de los acuerdos en vigor, sobre todo de Egipto, Sudáfrica y Marruecos, según los convocantes.

Esta protesta retomará la campaña de movilizaciones de las organizaciones agrarias valencianas, a la que le seguirán la convocada el 16 de febrero en Alicante y el 22 de febrero en València. No obstante, las entidades no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas si no hay medidas efectivas, firmes y rápidas ante las demandas del sector.