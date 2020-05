Barceló recuerda que la Fase 1 puede conllevar a nuevos contagios si no se siguen las medidas de seguridad

Apela a la responsabilidad de la ciudadanía ya que según dice, ella misma ha podido observar cómo muchas personas no cumplen las pautas que marca el Ministerio.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado este viernes que se mantendrán las mismas franjas horarias para disfrutar de las nuevas actividades que se permitan realizar en la fase 1, como ir a las terrazas, porque ha advertido: "el cambio no es para relajarse, sino para consolidar".

Barceló, en rueda de prensa, ha comentado que se está ultimando un estudio pormenorizado para concretar la desescalada por departamentos y que en las próximas se anunciará finalmente qué áreas de salud de la Comunitat podrán pasar el próximo lunes a la fase 1 y cuáles no. La petición realizada al Ministerio es que no se impida pasar a toda la provincia si hay un departamento que no cumple los criterios.

En ese sentido, ha señalado "tajantemente" que los horarios para poder ir a las terrazas se permitirán en las franjas actuales y con las mismas medidas de seguridad y en ese sentido ha explicado que el cambio de fase no supondrá relajar estas restricciones. De hecho, ha recordado que la única petición es ampliar dos horas por la mañana y una por la tarde la salida de los menores para evitar, también por salud, las horas de mayor sol.

Por otro lado, la consellera aseguraba que ella misma está observando que no se están cumpliendo las normas de seguridad. Dice haber visto gente hablar en grupos, personas haciendo deporte sin cumplir distancias… y todo ello, asegura, repercutirá negativamente en la evolución de la pandemia.

DATOS CORONAVIRUS

En cuanto a las cifras, Castellón hoy no ha registrado ningún fallecido por coronavirus. Además de los seis que sí ha registrado la Comunitat, la consellera ha querido destacar que ninguno era residente. En cuanto a nuevos confirmados hay 1 nuevo positivo por PCR, 50 ingresados y 11 en la UCI. También destacan las 19 altas