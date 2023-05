Asociaciones agrícolas y rurales convocan manifestación contra proyectos de plantas fotovoltaicas en Castellón

Diversas asociaciones agrícolas y rurales de la Comunitat Valenciana (LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, Junts per la Terra de la Vall d’Alba, Associació Nostra Terra, No a la Mat comarques de Castelló, Per una ubicació racional de les renovables, El futur és avui y asociaciones de les Useres, Vilafamés y Cabanes) han convocado una manifestación para el próximo 20 de mayo en Castellón para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas fotovoltaicas que se están previendo en algunas comarcas castellonenses. El objetivo de la manifestación es mostrar la preocupación y protestar sobre el impacto socioeconómico y medioambiental que tendrían estos proyectos en la región.

Oposición a varios proyectos

Entre los últimos proyectos anunciados se encuentra la construcción de una planta fotovoltaica en términos municipales de Cabanes, la Pobla Tornesa, Vilafamés, Vall d'Alba, Costur, Alcora, Onda y Castelló de la Plana, con una planta en Vilafamés-Cabanes de 555.548 paneles solares. También hay otro proyecto de construcción en los términos municipales de les Useres, Vilafamés, Costur, l’Alcora, Onda y Betxí, con una planta en les Useres con 303.520 paneles solares. Todos estos proyectos, sumados a los de la MAT, Magda y H2MED en las comarcas de Castelló, "provocarán la desaparición de una buena parte de la actividad agroganadera y otras actividades de nuestras zonas de interior", asegura Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera.

Las entidades convocantes señalan que están a favor de la energía renovable para frenar el cambio climático, pero no de este modo y se cuestionan el 'colonialismo energético' de las zonas urbanas frente al interior. "No se pueden destrozar los proyectos de vida de las personas del interior de Castelló para que las zonas más pobladas tengan luz, el modelo energético tiene que crecer primero desde las ciudades", afirman desde la Unió Llauradora i Ramadera.

Desde la UNIÓ exigen un nuevo planteamiento tanto en la ubicación como en la extensión en el número de hectáreas y que obligatoriamente estén sometidas a criterios técnicos que garanticen y velen por el bien general y no por intereses económicos particulares. También solicitan la realización de un análisis ambiental y paisajístico conjunto de todas las centrales fotovoltaicas de tramitación autonómica y estatal que se proyecten en el mismo entorno.