200 agricultores y ganaderos castellonenses se unen a la gran tractorada en Madrid

Más de 800 agricultores y ganaderos de la Unió Llauradora i Ramadera -200 procedentes de la provincia de Castellón- se han unido a una protesta en Madrid convocada por la Unión de Uniones, dirigida al Ministerio de Agricultura. Ha sido la quinta acción de protesta de LA UNIÓ en semanas recientes, tras manifestarse en las últimas dos semanas en los accesos a PortCastelló. Mañana, viernes 22 de febrero, el sector se movilizará en el puerto de València.

Falta de apoyos

La organización critica la falta de medidas efectivas por parte de las administraciones para abordar la crisis que enfrenta el sector agrícola y ganadero, incluyendo problemas como malas cosechas, altos costos de producción y competencia desleal.

La movilización en Madrid, con cerca de 1.000 tractores y 100 autobuses de toda España, busca denunciar la difícil situación de los agricultores y ganaderos. LA UNIÓ destaca varios problemas sin resolver, como la falta de compensación por los costos de producción, exclusión de ayudas para ciertos sectores y incumplimiento gubernamental de leyes y sentencias judiciales.

“El Gobierno incumple las leyes y las sentencias de los tribunales como la del contrato de doble tarifa para el regadío cuando hay un incremento de coste por la sequía y se riega más y más caro, sufrimos la competencia desleal de las importaciones que no respetan las normas que nos imponen a nosotros, no se atajan los daños a los cultivos ni la infección a nuestro ganado que provoca la fauna silvestre, los seguros agrarios son cada vez más caros y protegen menos. Sobran las razones para salir a la calle otra vez”, opina el portavoz de la Unió, Carles Peris.

LA UNIÓ no descarta continuar con su campaña de protestas si todas las Administraciones no reaccionan en el transcurso de los próximos días con “medidas reales y eficaces” y no con anuncios “vacíos que abordan los problemas de una manera superficial y no sirven para la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor”.