El juzgado desestima suspender el cobro de las cuotas del proyecto urbanístico de Sant Gregori de Borriana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vila-real ha desestimado suspender el cobro de las cuotas del proyecto urbanístico de Sant Gregori en Borriana (Castelón), según ha informado el Ayutnamiento de esta localidad en un comunicado.

Así, se ha dictado un auto en el que el juzgado ha dispuesto que no procede la adopción de medidas cautelares solicitada por la acusación particular, como consecuencia de las diligencias de investigación remitidas por Fiscalía, que solicitaban la adopción de medidas cautelares con carácter urgente en el procedimiento penal, abriéndose pieza independiente y dándose traslado al Ministerio Público.

Con ello, han valorado desde el ejecutivo municipal, "se rechaza la petición de la acusación de suspender el cobro de las cuotas, que precisamente en ningún momento han estado suspendidas pese a las informaciones falsas vertidas en los medios de comunicación por la oposición municipal y por personas interesadas y contrarias al desarrollo del proyecto urbanístico más importante de la costa valenciana".

En el auto recibido este miércoles, se estima que queda acreditado, tal y como se informa por parte del Ministerio Público y la defensa, que "no existen indicios objetivos de la existencia de peligro de insolvencia económica de los responsables de la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori SA, ya que el PAI y su adjudicación van necesariamente acompañados de avales prestados como garantía por valor de 521.033,62 euros, tal y como se acredita en la documentación adjunta aprobada en el pleno de fecha 9 de mayo de 2019, por lo que el fiscal informa desfavorablemente a la adopción de dichas medidas", según el consistorio.

Además, el auto tiene en cuenta las alegaciones realizadas por la defensa y por el responsable civil, manifestándose que el Urbanizador "ha depositado avales por valor de 13,5 millones de euros, cantidad que por si sola garantiza la restitución de las cuotas de urbanización, aportándose documentación que acredita las alegaciones formuladas".

Por tanto, la juez dispone que no procede conceder la medida solicitada, y que no procede la adopción de las medidas cautelares solicitada por la acusación particular, y que se proceda a la incorporación de este auto al procedimiento principal y a la pieza.

"SATISFACCIÓN"

El ejecutivo municipal de Borriana ha mostrado su "satisfacción" por este nuevo dictamen judicial favorable sobre el PAI que de nuevo -ha dicho- "respalda, legitima y ratifica las decisiones y actuaciones adoptadas por el consistorio en el proyecto urbanístico".

Esta nueva decisión judicial se suma a todas las sentencias y fallos favorables que hasta la fecha ha conseguido el Ayuntamiento de Borriana que reconocen "la plena legitimación a la mercantil Urbanización Golf Sant Gregori SA para girar y notificar a los propietarios afectados las correspondientes liquidaciones de cuotas individualizadas para su pago en periodo voluntario" y que la decisión adoptada por el consistorio "está totalmente legitimada y válida el acta de replanteo y la justificación de los gastos generales y de proyectos de la empresa".

Fallos judiciales que suponen que muchos propietarios "tendrán que pagar recargos por haber seguido las líneas marcadas malintencionadamente por algunas personas con ciertos intereses y que han cuestionado constantemente todas las actuaciones para paralizar el proyecto", ha indicado el Ayuntamiento.

El gobierno municipal ha recordado que la reactivación de Sant Gregori está amparada por dos informes positivos municipales, los cuales avalan su legalidad y el desarrollo del proyecto por su impacto positivo para el municipio, y ahora también por las sentencias judiciales.

Además, todos los acuerdos plenarios adoptados desde el 11 de marzo de 2016 han sido favorables a la continuación de Sant Gregori, "proceso que pone de manifiesto la voluntad del consistorio de velar por los intereses de los propietarios y los vecinos buscando las mejores opciones", ha concluido el Ayuntamiento.