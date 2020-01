El Villarreal no pierde la esperanza con Alcácer.

Su fichaje no será nada fácil y los acontecimientos deberían dar un giro en las próximas horas, pero el Villarreal está dispuesto a apurar sus opciones de fichar a Paco Alcácer en este mercado invernal.

El futbolista valenciano es la opción preferida por el técnico amarillo, Javier Calleja , y pese a ser una opción casi descartada días atrás, podría reactivarse si el jugador y su actual club aceptan las opciones del conjunto amarillo. El futbolista mantiene la opción del Valencia como prioritaria , pero el hecho de que la negociación para la venta de Rodrigo al Barcelona se ha roto, abre otras opciones . Y una de ellas, según el entorno del jugador, es la del Villarreal que debería competir con conjuntos de La Premier.

El jugador , según ha podido saber Onda Cero, estaba dispuesto a esperar al conjunto "che" hasta el mes de junio, pero de momento, nadie le ha asegurado en la entidad valencianista que vaya a darse dicho movimiento.

Además de el visto bueno del jugador, el propio Borussia debería aceptar la opción de ceder al delantero hasta le mes de junio y, ya sería entonces, cuando los amarillos podrían hacer frente a a una operación de compra siempre y cuando esta esté dentro de sus posibilidades. Lo cierto es que esta nunca debería ser por las cifras que se manejaban al inicio del mercado y que no bajaban de los 30 millones de euros.

El resto de alternativas , como la de del delantero Simone Zaza, quedan en segundo plano. El italiano podría llegar solo si el fichaje de Alcácer se convierte en imposible y su equipo, el Torino, acepta una cesión sin compra obligatoria. En caso contrario , el Villarreal no descarta no realizar ninguna incorporación si no es el de un jugador que agrada al 100%.