Roig: "Si Ontiveros viene bien, sino también"

El mandatario amarillo fue claro al asegurar que no entrarán en una puja por el extremo malagueño: "Si se produce sería la última incorporación. Ellos tendrán sus motivos, pero nosotros estamos bien como estamos . Si llega bien y si no, también. cada uno defiende su posición y si no llegamos a aun acuerdo no pasa nada". Roig también se refirió al estado de salud de Bruno Soriano y se mostró optimista con su recuperación: "Desde la operación parece que todo pinta bien pero tiene que seguir poco a poco sus pasos. En un par de meses esperemos que se pueda incorporar".