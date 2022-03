El playoff pasa por el Ciutat

Tras la victoria en cancha de ISB y las buenas sensaciones que los de Toni Ten mostraron en cancha de los vascos , el equipo castellonense afronta la recta final de campeonato con la intención de sellar un objetivo que en este momento tiene en sus manos. Octavos en la tabla se encuentran inmersos en una zona de playoff que disputará hasta el noveno clasificado. Eso sí, la igualdad es máxima y hasta seis equipos están separados por tan sólo dos puntos. es por ello que, más que nunca, el factor cancha puede ser fundamental si el equipo de La Plana es capaz hacerse fuerte en el Ciutat .

El del Prat será el primero de los cuatro duelos que de forma consecutiva los castellonenses jugarán en casa. Tras los catalanes llegarán Palma, Almansa y Cáceres, partidos que los castellonenses afrontarán antes de viajara a Valladolid . tras estos partidos todavía restarán tres más antes de acabar la liga regular , de los que dos serán en la capital de La plana. Por tanto, un total de seis de sus últimos ocho encuentros se jugarán en feudo castellonense , situación que el técnico, Toni Ten, considera fundamental aunque no definitiva: Nos gusta tener tantos partidos en casa, depender de nosotros. Es una liga de las más igualadas que recordamos. Pero cuando hemos hecho cábalas no nos ha ido bien, por lo que nos centramos en mirar al Prat y no más allá. No hay que juzgar rivales y si no los afrontas con las predisposición necesaria , te ganan"