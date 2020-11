El partido del millón y medio de euros

Cabe recordar que la competición europea reparte premios económicos en función de los resultados que cada equipo va cosechando durante la fase de grupos. De esta forma la victoria está valorada en 570 mil euros , mientras que el empate reduce la cuantía a los 190 mil. Además los puntos en juego acercarán al ganador del partido a la primera posición de grupo , lo que reporta un beneficio de millón de euros para quien lo consiga. Es por ello que, en el mejor de los casos, la victoria mañana puede llevar aparejada un premio de 1.570.000 euros. De momento lo amarillos ya suman 1.14 millones merced a su dos victorias al margen de los cerca de tres millones que ya de por sí ha ganado por jugar la fase de grupos.

La plantilla concienciada

Pese a que se esperan cambios en el once habitual de Unai Emery, la plantilla castellonense es consciente de la gran importancia del encuentro tal y como reflejan las declaraciones de sus jugadores, caso de Pau Torres: "Es un partido muy importante . Es nuestro rival más directo para liderar el grupo , tiene seis puntos y será un partido difícil. Tenemos que ganarles en casa y no nos vale otra cosa que no se aganar". Por su parte , Alfonso Pedraza, destaca la necesidad de mostrar la mejor versión de los amarillos: "Cambiamos el chip de la liga y tenemos que recuperar bien. Tenemos un partido clave ante un Maccabi que nos iguala en la tabla porque nos jugamos el liderato . Tenemos que afrontarlo bien porque será un partido complicado".